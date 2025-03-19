لهذا السبب.. أسواق الأسهم في الخليج تنخفض

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وتراجع المؤشر القياسي للسوق بنسبة 0.3 بالمئة، متأثرًا بانخفاض سهم أرامكو بنسبة 1.4 بالمئة، حيث جرى تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.كما انخفض المؤشر في سوق دبي بنسبة 0.5 بالمئة، متأثرًا بتراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1 بالمئة، وهبوط سهم بنسبة 1 بالمئة.وفي سوق أبوظبي، سجل المؤشر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة.