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إقتصاد

لهذا السبب.. أسواق الأسهم في الخليج تنخفض

Lebanon 24
19-03-2025 | 00:00
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تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث يتجه المؤشر السعودي لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات.
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وتراجع المؤشر القياسي للسوق السعودية بنسبة 0.3 بالمئة، متأثرًا بانخفاض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.4 بالمئة، حيث جرى تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

كما انخفض المؤشر الرئيسي في سوق دبي بنسبة 0.5 بالمئة، متأثرًا بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 1.1 بالمئة، وهبوط سهم سالك بنسبة 1 بالمئة.

وفي سوق أبوظبي، سجل المؤشر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة.
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