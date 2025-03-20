بنك إنكلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.5% رغم التحديات الاقتصادية

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قرر بنك إن;لترا الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.5%، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اليقين بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأميركية. وأكد أندرو بيلي أن البنك يراقب تطورات لضمان استقرار التضخم، الذي لا يزال عند 3%، متجاوزًا الهدف البالغ 2%.وجاء متوافقًا مع التوقعات، وبعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة. وكان بنك إنجلترا قد خفض الفائدة ثلاث منذ آب 2024 بعد تراجع التضخم من مستوياته عند 10%.