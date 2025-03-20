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إقتصاد
بنك إنكلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.5% رغم التحديات الاقتصادية
Lebanon 24
20-03-2025
|
17:00
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قرر بنك إن;لترا الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.5%، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اليقين بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأميركية. وأكد
المحافظ
أندرو بيلي أن البنك يراقب تطورات
الاقتصاد
لضمان استقرار التضخم، الذي لا يزال عند 3%، متجاوزًا الهدف البالغ 2%.
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وجاء
القرار
متوافقًا مع التوقعات، وبعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة. وكان بنك إنجلترا قد خفض الفائدة ثلاث
مرات
منذ آب 2024 بعد تراجع التضخم من
أعلى
مستوياته عند 10%.
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