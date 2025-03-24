شعار "تويتر" الشهير في مزاد علني.. وداعا للطائر الأزرق

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وكان الشعار، الذي يُعرف باسم "لاري" تيمنًا بلاعب كرة السلة الشهير لاري بيرد من فريق بوسطن سيلتكس، قد بلغ وزنه نحو 254 كيلوغرامًا، بطول 3.7 متر وعرض 2.7 متر.



فيما أعلنت دار المزادات "RR Auction" المتخصصة في بيع "السلع النادرة" التي يقتنيها الأثرياء، أن الشعار بيع مقابل 34,375 دولارًا، دون الكشف عن هوية المشتري. تم بيع شعار الطائر الأزرق الشهير لتويتر، الذي أُزيل من المقر السابق للشركة في سان فرانسيسكو بعد استحواذ إيلون عليها وإعادة تسميتها "X" مقابل ما يقرب من 35 ألف في مزاد.وكان الشعار، الذي يُعرف باسم "لاري" تيمنًا بلاعب كرة السلة الشهير لاري بيرد من فريق بوسطن سيلتكس، قد بلغ وزنه نحو 254 كيلوغرامًا، بطول 3.7 متر وعرض 2.7 متر.فيما أعلنت دار المزادات "RR Auction" المتخصصة في بيع "السلع النادرة" التي يقتنيها الأثرياء، أن الشعار بيع مقابل 34,375 دولارًا، دون الكشف عن هوية المشتري.

يُذكر أن إيلون سبق أن طرح في مزادات علنية عناصر أخرى من ، بما في ذلك لافتات، وتذكارات، ومعدات مطبخ، وأثاث مكتبي.



كما انخفض تقييم بنسبة 72% منذ استحواذ على الشركة، وفقًا لتقديرات "Fidelity".

و"تويتر" ليست الشركة التكنولوجية الوحيدة التي باعت عناصرها في مزاد علني فقد حققت "أبل" مبالغ ضخمة من بيع مقتنياتها، حيث بيع جهاز Apple 1 Computer مقابل 375 ألف ، كما بيع شيك من "Apple Computer Co" موقع من ستيف جوبز عام 1976 بمبلغ 112,054 دولارا.



بالإضافة إلى ذلك، تم بيع جهاز "آيفون" من الجيل الأول بسعة 4 جيجابايت، لا يزال مختوما في عبوته الأصلية، مقابل 87,514 دولارا.