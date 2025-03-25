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إقتصاد
أسعار النفط تستقر مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترامب الجمركية
Lebanon 24
25-03-2025
|
01:28
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لم تشهد أسعار
النفط
تغيرًا يذكر اليوم الثلاثاء، بينما يُقيّم المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا، مقارنةً بتأثير الرسوم المفروضة على صناعات مثل
السيارات
، على
الاقتصاد
العالمي والطلب على
النفط
.
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وبحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت
العقود
الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 73.01
دولار
للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتًا أيضًا ليصل إلى 69.12
دولار
.
وكان الخامان القياسيان قد سجّلا ارتفاعًا بأكثر من 1% أمس (الاثنين)، بعد إعلان الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا، وفقا لـ"رويترز".
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