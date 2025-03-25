Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط تستقر مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترامب الجمركية

Lebanon 24
25-03-2025 | 01:28
A-
A+
Doc-P-1338147-638784848922947600.jpg
Doc-P-1338147-638784848922947600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر اليوم الثلاثاء، بينما يُقيّم المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا، مقارنةً بتأثير الرسوم المفروضة على صناعات مثل السيارات، على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
Advertisement

وبحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 73.01 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتًا أيضًا ليصل إلى 69.12 دولار.

وكان الخامان القياسيان قد سجّلا ارتفاعًا بأكثر من 1% أمس (الاثنين)، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا، وفقا لـ"رويترز".
مواضيع ذات صلة
النفط يستقر مع تقييم المستثمرين للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة
lebanon 24
25/03/2025 08:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع أسعار النفط مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية
lebanon 24
25/03/2025 08:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يرتفع مع تقييم المستثمرين للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة
lebanon 24
25/03/2025 08:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط مستقر مع تجاهل السوق الرسوم الجمركية الصينية لكن الضغوط على إيران تدعمه
lebanon 24
25/03/2025 08:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:00 | 2025-03-25
17:00 | 2025-03-24
15:00 | 2025-03-24
14:00 | 2025-03-24
13:00 | 2025-03-24
11:41 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24