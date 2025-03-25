أسعار النفط تستقر مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترامب الجمركية

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لم تشهد أسعار تغيرًا يذكر اليوم الثلاثاء، بينما يُقيّم المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا، مقارنةً بتأثير الرسوم المفروضة على صناعات مثل ، على العالمي والطلب على .وبحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 73.01 للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتًا أيضًا ليصل إلى 69.12 .وكان الخامان القياسيان قد سجّلا ارتفاعًا بأكثر من 1% أمس (الاثنين)، بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا، وفقا لـ"رويترز".