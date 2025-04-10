تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند بزيارة تاريخية

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تعد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند من أبرز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، حيث تتعزز من خلال التبادل التجاري والاستثماري. في نيسان 2025، شهدت الهند زيارة تاريخية للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والتي أسفرت عن مذكرات تفاهم في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. كما تم الإعلان عن مشاريع مشتركة مثل حرم جامعة إدارة الأعمال في دبي وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).الزيارة أضافت فرصًا جديدة للتعاون في قطاعات متعددة مثل الطيران والدفاع، مع توقعات بزيادة غير النفطية بين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تم تعزيز الثقة بين الشركات الخاصة في ، ما يساهم في تسريع النمو الاستثماري.تعتبر هذه الزيارة خطوة كبيرة نحو بناء مستقبل اقتصادي مشترك يعزز التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والهند. (ارم نيوز)