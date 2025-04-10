16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند بزيارة تاريخية
Lebanon 24
10-04-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند من أبرز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، حيث تتعزز من خلال التبادل التجاري والاستثماري. في نيسان 2025، شهدت الهند زيارة تاريخية للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والتي أسفرت عن
توقيع
مذكرات تفاهم في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. كما تم الإعلان عن مشاريع مشتركة مثل حرم جامعة إدارة الأعمال في دبي وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).
Advertisement
الزيارة أضافت فرصًا جديدة للتعاون في قطاعات متعددة مثل الطيران والدفاع، مع توقعات بزيادة
التجارة
غير النفطية بين
البلدين
إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تم تعزيز الثقة بين الشركات الخاصة في
البلدين
، ما يساهم في تسريع النمو الاستثماري.
تعتبر هذه الزيارة خطوة كبيرة نحو بناء مستقبل اقتصادي مشترك يعزز التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والهند. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس طيران الإمارات بحث مع الحوت في تعزيز التعاون المشترك بين الناقلتين
Lebanon 24
رئيس طيران الإمارات بحث مع الحوت في تعزيز التعاون المشترك بين الناقلتين
11/04/2025 00:24:40
11/04/2025 00:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ناقشت في الرياض تعزيز تعاوننا الاقتصادي والدفاعي
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ناقشت في الرياض تعزيز تعاوننا الاقتصادي والدفاعي
11/04/2025 00:24:40
11/04/2025 00:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحثان في القاهرة تعزيز العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحثان في القاهرة تعزيز العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين
11/04/2025 00:24:40
11/04/2025 00:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار بحث مع سفير قطر في تعزيز التعاون بين وزارتي داخلية البلدين واستقبل نوابا
Lebanon 24
الحجار بحث مع سفير قطر في تعزيز التعاون بين وزارتي داخلية البلدين واستقبل نوابا
11/04/2025 00:24:40
11/04/2025 00:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماسك: أتوقع توفير 150 مليار دولار من "الهدر والاحتيال" في حكومة أميركا
Lebanon 24
ماسك: أتوقع توفير 150 مليار دولار من "الهدر والاحتيال" في حكومة أميركا
15:46 | 2025-04-10
10/04/2025 03:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نحن في وضع اقتصادي جيد
Lebanon 24
ترامب: نحن في وضع اقتصادي جيد
15:22 | 2025-04-10
10/04/2025 03:22:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطاقة" الأميركية: أسعار النفط الخام والسلع ستواجه تقلبات كبيرة
Lebanon 24
"الطاقة" الأميركية: أسعار النفط الخام والسلع ستواجه تقلبات كبيرة
14:42 | 2025-04-10
10/04/2025 02:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ردًا على رسوم ترامب الجمركية... حملة صينية ساخرة على "تيك توك" (فيديو)
Lebanon 24
ردًا على رسوم ترامب الجمركية... حملة صينية ساخرة على "تيك توك" (فيديو)
14:32 | 2025-04-10
10/04/2025 02:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام تكشف.. ثروة أغنى أغنياء العالم قفزت فجأة في ساعات!
Lebanon 24
أرقام تكشف.. ثروة أغنى أغنياء العالم قفزت فجأة في ساعات!
14:00 | 2025-04-10
10/04/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تيم حسن كان الأعلى أجراً بين النجوم العرب في رمضان 2025.. هذا هو المبلغ الذي تقاضاه
Lebanon 24
تيم حسن كان الأعلى أجراً بين النجوم العرب في رمضان 2025.. هذا هو المبلغ الذي تقاضاه
01:35 | 2025-04-10
10/04/2025 01:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور)
04:40 | 2025-04-10
10/04/2025 04:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت وصيفة لملكة جمال لبنان.. بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية بإطلالة جريئة في دبي (فيديو)
Lebanon 24
كانت وصيفة لملكة جمال لبنان.. بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية بإطلالة جريئة في دبي (فيديو)
02:52 | 2025-04-10
10/04/2025 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
04:48 | 2025-04-10
10/04/2025 04:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى
Lebanon 24
بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى
05:16 | 2025-04-10
10/04/2025 05:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:46 | 2025-04-10
ماسك: أتوقع توفير 150 مليار دولار من "الهدر والاحتيال" في حكومة أميركا
15:22 | 2025-04-10
ترامب: نحن في وضع اقتصادي جيد
14:42 | 2025-04-10
"الطاقة" الأميركية: أسعار النفط الخام والسلع ستواجه تقلبات كبيرة
14:32 | 2025-04-10
ردًا على رسوم ترامب الجمركية... حملة صينية ساخرة على "تيك توك" (فيديو)
14:00 | 2025-04-10
أرقام تكشف.. ثروة أغنى أغنياء العالم قفزت فجأة في ساعات!
14:00 | 2025-04-10
لماذا علّق ترامب الرسوم الجمركية على الحلفاء واستثنى الصين؟
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
00:04 | 2025-04-10
11/04/2025 00:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو)
Lebanon 24
حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو)
23:00 | 2025-04-09
11/04/2025 00:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع
04:11 | 2025-04-09
11/04/2025 00:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24