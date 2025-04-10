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إقتصاد

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند بزيارة تاريخية

Lebanon 24
10-04-2025 | 16:00
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تعد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند من أبرز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، حيث تتعزز من خلال التبادل التجاري والاستثماري. في نيسان 2025، شهدت الهند زيارة تاريخية للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والتي أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. كما تم الإعلان عن مشاريع مشتركة مثل حرم جامعة إدارة الأعمال في دبي وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).
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الزيارة أضافت فرصًا جديدة للتعاون في قطاعات متعددة مثل الطيران والدفاع، مع توقعات بزيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تم تعزيز الثقة بين الشركات الخاصة في البلدين، ما يساهم في تسريع النمو الاستثماري.

تعتبر هذه الزيارة خطوة كبيرة نحو بناء مستقبل اقتصادي مشترك يعزز التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والهند. (ارم نيوز)
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