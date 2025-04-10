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إقتصاد

"الطاقة" الأميركية: أسعار النفط الخام والسلع ستواجه تقلبات كبيرة

Lebanon 24
10-04-2025 | 14:42
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قالت وزارة الطاقة الأميركية إن أسعار النفط الخام والسلع الأساسية ستواجه تقلبات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
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تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتغيرات العرض والطلب في الأسواق العالمية.

وقد تؤثر هذه التقلبات على استقرار الأسواق وقد تتطلب من الدول المستهلكة والمصدرة اعتماد سياسات مرنة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية مع الصين، وذلك رغم إعلانه تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يوماً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.73 دولاراً، أو ما يعادل 4.17%، لتسجل 62.75 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.72 دولاراً، أو 4.36%، لتسجل 59.63 دولاراً.

ورفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري، مقارنة بـ104% التي أُعلن عنها سابقاً، ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء.

وقال محللون في قسم السلع الأولية لدى "آي.إن.جي" في مذكرة بحثية اليوم، إن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصين تخلق حالة من الغموض في الأسواق.

وأضافوا: "لا يزال من المرجح أن يضغط هذا الغموض على النمو العالمي، وهو ما يمثل بوضوح مصدر قلق فيما يتعلق بالطلب على النفط".

كما أعلنت الصين عن فرض رسوم إضافية على السلع الأميركية بنسبة 84%، اعتباراً من اليوم الخميس.
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