"الطاقة" الأميركية: أسعار النفط الخام والسلع ستواجه تقلبات كبيرة

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تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتغيرات والطلب في .



وقد تؤثر هذه التقلبات على استقرار الأسواق وقد تتطلب من الدول المستهلكة والمصدرة اعتماد سياسات مرنة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة. قالت الأميركية إن أسعار الخام والسلع الأساسية ستواجه تقلبات كبيرة خلال الفترة المقبلة.تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتغيرات والطلب في .وقد تؤثر هذه التقلبات على استقرار الأسواق وقد تتطلب من الدول المستهلكة والمصدرة اعتماد سياسات مرنة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وتراجعت أسعار اليوم الخميس، مع تصعيد الرئيس الأميركي حربه التجارية مع ، وذلك رغم إعلانه تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يوماً.



وانخفضت الآجلة لخام برنت بمقدار 2.73 دولاراً، أو ما يعادل 4.17%، لتسجل 62.75 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي بمقدار 2.72 دولاراً، أو 4.36%، لتسجل 59.63 دولاراً.



ورفع الرسوم الجمركية على إلى 125% بأثر فوري، مقارنة بـ104% التي أُعلن عنها سابقاً، ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء.



وقال محللون في قسم الأولية لدى "آي.إن.جي" في مذكرة بحثية اليوم، إن الرسوم الجمركية الأميركية على الصين تخلق حالة من الغموض في الأسواق.



وأضافوا: "لا يزال من المرجح أن يضغط هذا الغموض على النمو العالمي، وهو ما يمثل بوضوح مصدر قلق فيما يتعلق بالطلب على النفط".



كما أعلنت الصين عن فرض رسوم إضافية على الأميركية بنسبة 84%، اعتباراً الخميس.