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إقتصاد

الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ سنوات!

Lebanon 24
21-04-2025 | 01:48
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شهدت أسواق العملات تحركات لافتة مع تراجع واضح في أداء الدولار الأميركي، في ظل تصاعد الشكوك حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رغبته في إقالة جيروم باول رئيس البنك المركزي.
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وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو، الذي سجّل ارتفاعًا قويًا ليصل إلى 1.1476 دولار، كما هبط مقابل الين الياباني إلى 141.40 ين، فيما تراجع بنسبة 0.9% أمام الفرنك السويسري مسجلًا 0.8119.

أما الجنيه الإسترليني، فقد بلغ أعلى مستوياته منذ تشرين الأول ليسجل 1.3339 دولار، وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6396 دولار وهو أعلى مستوى له في شهرين، وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.46% ليصل إلى 0.5964 دولار. كما شهد اليوان الصيني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 7.2966 للدولار.

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفعت البيتكوين بنسبة تفوق 2% لتتجاوز 86,800 دولار، وسط حالة من الترقب لتأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على توجهات المستثمرين عالميًا. (سكاي نيوز)
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