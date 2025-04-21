الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ سنوات!

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شهدت أسواق العملات تحركات لافتة مع تراجع واضح في أداء الدولار الأميركي، في ظل تصاعد الشكوك حول استقلالية بعد تصريحات للرئيس الأميركي بشأن رغبته في إقالة رئيس .وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو، الذي سجّل ارتفاعًا قويًا ليصل إلى 1.1476 دولار، كما هبط مقابل الين الياباني إلى 141.40 ين، فيما تراجع بنسبة 0.9% أمام الفرنك السويسري مسجلًا 0.8119.أما ، فقد بلغ مستوياته منذ تشرين الأول ليسجل 1.3339 دولار، وصعد الدولار إلى 0.6396 دولار وهو أعلى مستوى له في شهرين، وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.46% ليصل إلى 0.5964 دولار. كما شهد اليوان الصيني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 7.2966 للدولار.وفي سوق العملات ، ارتفعت البيتكوين بنسبة تفوق 2% لتتجاوز 86,800 دولار، وسط حالة من الترقب لتأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على توجهات عالميًا. (سكاي نيوز)