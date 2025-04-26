وسط تركيز على المفاوضات التجارية ونتائج الشركات.. وول ستريت تحقق مكاسب أسبوعية

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وتقدم المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بفضل المكاسب التي حققتها مجموعة "العظماء السبعة"، التي تضم شركات عملاقة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين كان المؤشر الصناعي أكثر هدوءاً.



وأعفت بعض الواردات الأميركية من الرسوم الجمركية البالغة 125%، لكنها نفت تصريحات الرئيس الأميركي بوجود مفاوضات جارية. ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية، مع تحليل المستثمرين لسلسلة من نتائج أعمال الشركات وبحثهم عن مؤشرات على تخفيف التوتر في النزاع التجاري بين والصين.وتقدم المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بفضل المكاسب التي حققتها مجموعة "العظماء السبعة"، التي تضم شركات عملاقة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين كان المؤشر الصناعي أكثر هدوءاً.وأعفت بعض الواردات الأميركية من الرسوم الجمركية البالغة 125%، لكنها نفت تصريحات الرئيس الأميركي بوجود مفاوضات جارية.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أدلى الأميركي سكوت بيسنت بتصريحات خففت من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقال جريج باسوك، الرئيس التنفيذي لشركة إيه.إكس.إس للاستثمارات في : "نتوقع نهاية جيدة لأسبوع كان قوياً جداً".



وأضاف: "انطلق الأسبوع بميل قوي نحو البيع، ثم تبعه انتعاش قوي. لقد كان أسبوعاً قوياً جداً، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الشعور بتهدئة الحرب التجارية مع ".



وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.54 نقطة أو 0.74% ليغلق عند 5524.31 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 4%.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 211.73 نقطة أو 1.23% ليصل إلى 17377.77 نقطة، وزاد بنسبة 6% خلال الأسبوع.