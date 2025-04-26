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إقتصاد
وسط تركيز على المفاوضات التجارية ونتائج الشركات.. وول ستريت تحقق مكاسب أسبوعية
Lebanon 24
26-04-2025
|
05:00
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ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية، مع تحليل المستثمرين لسلسلة من نتائج أعمال الشركات وبحثهم عن مؤشرات على تخفيف التوتر في النزاع التجاري بين
الولايات المتحدة
والصين.
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وتقدم المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بفضل المكاسب التي حققتها مجموعة "العظماء السبعة"، التي تضم شركات عملاقة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين كان المؤشر
داو جونز
الصناعي أكثر هدوءاً.
وأعفت
بكين
بعض الواردات الأميركية من الرسوم الجمركية البالغة 125%، لكنها نفت تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بوجود مفاوضات جارية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أدلى
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسنت بتصريحات خففت من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال جريج باسوك، الرئيس التنفيذي لشركة إيه.إكس.إس للاستثمارات في
نيويورك
: "نتوقع نهاية جيدة لأسبوع كان قوياً جداً".
وأضاف: "انطلق الأسبوع بميل قوي نحو البيع، ثم تبعه انتعاش قوي. لقد كان أسبوعاً قوياً جداً، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الشعور بتهدئة الحرب التجارية مع
الصين
".
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.54 نقطة أو 0.74% ليغلق عند 5524.31 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 4%.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 211.73 نقطة أو 1.23% ليصل إلى 17377.77 نقطة، وزاد بنسبة 6% خلال الأسبوع.
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