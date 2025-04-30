الروبل يرتفع أمام الدولار... هذا ما سجلّه اليوم

ارتفع الروبل الروسي مجددا أمام العملتين الأميركية والأوروبية في تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض سعر صرف الدولار المرجعي بنسبة 0.28% إلى 80.951 روبل.



وتراجع سعر صرف اليورو إلى 92.03 روبل، بحسب ما أظهرته التداولات. (روسيا اليوم)