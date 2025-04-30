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إقتصاد

الروبل يرتفع أمام الدولار... هذا ما سجلّه اليوم

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:17
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ارتفع الروبل الروسي مجددا أمام العملتين الأميركية والأوروبية في تعاملات اليوم الأربعاء.
 
وانخفض سعر صرف الدولار المرجعي بنسبة 0.28% إلى 80.951 روبل.

وتراجع سعر صرف اليورو إلى 92.03 روبل، بحسب ما أظهرته التداولات. (روسيا اليوم)
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