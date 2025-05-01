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إقتصاد
"المركزي" الياباني يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو
Lebanon 24
01-05-2025
|
02:00
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بنك اليابان
، اليوم الخميس، أسعار الفائدة من دون تغيير لكنه خفض توقعاته للنمو، إذ إن الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية لرابع أكبر اقتصاد في العالم.
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وتوقع
البنك المركزي
أن يمضي التضخم نحو تحقيق المستهدف عند 2% في السنوات المقبلة، في مؤشر على أن المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تؤدي فقط إلى تأخير خطط رفع أسعار الفائدة وليس تعطيلها.
وقرر البنك بالإجماع الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5% كما كان متوقعا.
ونظرا للضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية، خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الماليين 2025 و2026 في التقرير الفصلي للتوقعات المقرر صدوره بعد اجتماع السياسة النقدية.
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