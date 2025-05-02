عن الاسعار.. خبر غير سار للاعبي "Xbox"

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تعتزم " " رفع أسعار ألعاب " " (Xbox) ووحداتها وملحقاتها في ظل حالة الضبابية واسعة النطاق المحيطة بمدى تأثير الحرب التجارية الدائرة على سلاسل التوريد وقطاع الألعاب.وسترفع الشركة سعر وحدة "إكس بوكس سيريس إس" بسعة 512 غيغابايت 80 دولاراً إلى 380 دولاراً، فيما سيبلغ سعر بيع وحدة "سيريس إكس" الأعلى أداءً 600 دولار، بزيادة قدرها 100 دولار، وسترتفع أسعار أجهزة التحكم والسماعات أيضاً. ستطبق زيادة الأسعار في جميع أنحاء العالم، وتأتي بعد أسبوعين من رفع "سوني غروب" المنافِسة سعر " 5" (PlayStation 5) في وأستراليا ونيوزيلندا، وأرجعت ذلك إلى التضخم والأوضاع الاقتصادية الصعبة.وكتبت "إكس بوكس" في منشور على مدونة صباح الخميس: "نتفهم أن هذه التغييرات تشكل تحدياً، وقد أُجريت بعد دراسة متأنية في ظل أوضاع السوق وارتفاع تكلفة التطوير. بالتطلع إلى ، نواصل التركيز على توفير طرق أكثر للعب مزيد من الألعاب على أي شاشة، وضمان القيمة التي يحصل عليها مستخدمو (إكس بوكس)".تركز استراتيجية "مايكروسوفت" للألعاب بشكل رئيسي على تطوير خدمة اشتراك "غيم باس" (Game Pass)، التي تقدمها في وحدات الألعاب وأجهزة الحاسوب ومنصات أجهزة التلفزيون الذكية.وتتيح الخدمة للمستخدمين تحميل ولعب مجموعة من الألعاب المجانية كل شهر. لكن الشركة تبيع ألعاباً مستقلة أيضاً، أشهرها سلسلة "كول أوف ديوتي" (Call of Duty). (بلومبرغ)