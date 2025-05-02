مؤشر أسعار الغذاء العالمية يُسجّل أعلى مستوى له منذ عام

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أعلنت التابعة للأمم المتحدة " "، أن أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها في نيسان، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، ما يعكس استمرار الضغوط على الأمن الغذائي العالمي.وارتفع متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة واحد بالمئة ليبلغ 128.3 نقطة في نيسان، مقارنة بـ127.1 نقطة في آذار.وبهذا يكون المؤشر قد زاد بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2023. (سكاي نيوز)