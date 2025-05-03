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إقتصاد
النفط يسجل خسارة أسبوعية حادة قبيل اجتماع "أوبك+"
Lebanon 24
03-05-2025
|
04:22
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هبطت أسعار
النفط
أكثر من 1% عند التسوية في جلسة الجمعة، وسجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر آذار، وسط حذر من المتعاملين قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ سيقرر فيه سياسة الإنتاج في حزيران.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو 1.4% إلى 61.29 دولار للبرميل عند التسوية. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 95 سنتا أو 1.6% لتسجل 58.29 دولار للبرميل.
وسجل
خام برنت
خسارة أسبوعية بأكثر من 8%، ونزل الخام الأميركي نحو 7.7% أيضا خلال الأسبوع.
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