النفط يسجل خسارة أسبوعية حادة قبيل اجتماع "أوبك+"

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هبطت أسعار أكثر من 1% عند التسوية في جلسة الجمعة، وسجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر آذار، وسط حذر من المتعاملين قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ سيقرر فيه سياسة الإنتاج في حزيران.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو 1.4% إلى 61.29 دولار للبرميل عند التسوية. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 95 سنتا أو 1.6% لتسجل 58.29 دولار للبرميل.وسجل خسارة أسبوعية بأكثر من 8%، ونزل الخام الأميركي نحو 7.7% أيضا خلال الأسبوع.