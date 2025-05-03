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إقتصاد

النفط يسجل خسارة أسبوعية حادة قبيل اجتماع "أوبك+"

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:22
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هبطت أسعار النفط أكثر من 1% عند التسوية في جلسة الجمعة، وسجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر آذار، وسط حذر من المتعاملين قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ سيقرر فيه سياسة الإنتاج في  حزيران.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو 1.4% إلى 61.29 دولار للبرميل عند التسوية. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتا أو 1.6% لتسجل 58.29 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت خسارة أسبوعية بأكثر من 8%، ونزل الخام الأميركي نحو 7.7% أيضا خلال الأسبوع.
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