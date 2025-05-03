Advertisement

إقتصاد

ما هي أفضل وأسوأ العملات للإدخار؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1355218-638818739991197700.jpg
Doc-P-1355218-638818739991197700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الخبير روسي في سوق الأسهم أندريه سميرنوف عن أفضل العملات للادخار حاليا، وهي الدرهم الإماراتي واليوان والروبل بينما نصح بتجنب الاستثمار بأصول الدول المناهضة لروسيا أو التي تعاني من ارتفاع التضخم.
Advertisement

وقال سميرنوف إن "شراء الدولار ليس الخيار الأكثر استقرارا لعدة أسباب: الصراعات الاقتصادية والسياسية، وخطر تسارع التضخم والركود، ودرجة عالية من عدم اليقين في السياسة الخارجية. ونتيجة لذلك، وصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات".

وتابع قائلا: "في الوضع الحالي، يعد شراء الدولار مضاربة. ولكن لتجنب مخاطر العقوبات، يفضل اللجوء إلى الدرهم .. ينبغي أيضا الانتباه إلى اليوان فهو مفضل نظرا لحجم التداول الكبير به بين روسيا والصين، بالإضافة إلى الاحتياطيات الكبيرة للبنك المركزي الروسي بالعملة الصينية. وأخيرا، ينبغي الاحتفاظ بجزء من الأموال بالروبل حيث أن سعر الفائدة الرئيسي البالغ 21% يصب في صالح العملة المحلية، مما يسمح بتلقي فوائد عالية على الودائع المصرفية".

ولفت الخبير إلى العملات الأفضل تجنبها قائلا: "الخيارات الأوضح للعملات التي يفضل تجنبها من حيث مخاطر خسارة الأصول هي الدولار الأميركي واليورو وعملات الدول الأخرى التي تفرض عقوبات على روسيا. لتجنب خسارة القيمة، ينصح بتجنب العملات ذات التضخم المرتفع مثل الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني، وغيرها". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أين بيروت منها؟ قائمة بأفضل وأسوأ مدن العالم في مؤشر "المدن الذكية"
lebanon 24
03/05/2025 14:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: رجال الأعمال الذين ينتقدون الرسوم هم سيئون في إدارة الأعمال وأسوأ في السياسة
lebanon 24
03/05/2025 14:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو أفضل وقت لتناول السكريات دون ضرر؟
lebanon 24
03/05/2025 14:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
lebanon 24
03/05/2025 14:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:22 | 2025-05-03
03:53 | 2025-05-03
03:32 | 2025-05-03
02:30 | 2025-05-03
23:00 | 2025-05-02
22:27 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24