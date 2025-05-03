ما هي أفضل وأسوأ العملات للإدخار؟

Advertisement

كشف الخبير روسي في سوق الأسهم عن أفضل العملات للادخار حاليا، وهي الدرهم واليوان والروبل بينما نصح بتجنب الاستثمار بأصول الدول المناهضة لروسيا أو التي تعاني من ارتفاع التضخم.وقال إن "شراء الدولار ليس الخيار الأكثر استقرارا لعدة أسباب: الصراعات الاقتصادية والسياسية، وخطر تسارع التضخم والركود، ودرجة عالية من عدم اليقين في السياسة الخارجية. ونتيجة لذلك، وصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات".وتابع قائلا: "في الوضع الحالي، يعد شراء الدولار مضاربة. ولكن لتجنب مخاطر ، يفضل اللجوء إلى الدرهم .. ينبغي أيضا الانتباه إلى اليوان فهو مفضل نظرا لحجم التداول الكبير به بين والصين، بالإضافة إلى الاحتياطيات الكبيرة للبنك المركزي الروسي بالعملة . وأخيرا، ينبغي الاحتفاظ بجزء من الأموال بالروبل حيث أن سعر الفائدة البالغ 21% يصب في صالح العملة المحلية، مما يسمح بتلقي فوائد عالية على الودائع المصرفية".ولفت الخبير إلى العملات الأفضل تجنبها قائلا: "الخيارات الأوضح للعملات التي يفضل تجنبها من حيث مخاطر خسارة الأصول هي الدولار الأميركي واليورو وعملات الدول الأخرى التي تفرض عقوبات على روسيا. لتجنب خسارة القيمة، ينصح بتجنب العملات ذات التضخم المرتفع مثل الليرة والبيزو الأرجنتيني، وغيرها". (روسيا اليوم)