ما هي أفضل وأسوأ العملات للإدخار؟

كشف الخبير روسي في سوق الأسهم أندريه سميرنوف
عن أفضل العملات للادخار حاليا، وهي الدرهم الإماراتي
واليوان والروبل بينما نصح بتجنب الاستثمار بأصول الدول المناهضة لروسيا أو التي تعاني من ارتفاع التضخم.
وقال سميرنوف
إن "شراء الدولار ليس الخيار الأكثر استقرارا لعدة أسباب: الصراعات الاقتصادية والسياسية، وخطر تسارع التضخم والركود، ودرجة عالية من عدم اليقين في السياسة الخارجية. ونتيجة لذلك، وصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات".
وتابع قائلا: "في الوضع الحالي، يعد شراء الدولار مضاربة. ولكن لتجنب مخاطر العقوبات
، يفضل اللجوء إلى الدرهم .. ينبغي أيضا الانتباه إلى اليوان فهو مفضل نظرا لحجم التداول الكبير به بين روسيا
والصين، بالإضافة إلى الاحتياطيات الكبيرة للبنك المركزي الروسي بالعملة الصينية
. وأخيرا، ينبغي الاحتفاظ بجزء من الأموال بالروبل حيث أن سعر الفائدة الرئيسي
البالغ 21% يصب في صالح العملة المحلية، مما يسمح بتلقي فوائد عالية على الودائع المصرفية".
ولفت الخبير إلى العملات الأفضل تجنبها قائلا: "الخيارات الأوضح للعملات التي يفضل تجنبها من حيث مخاطر خسارة الأصول هي الدولار الأميركي واليورو وعملات الدول الأخرى التي تفرض عقوبات على روسيا. لتجنب خسارة القيمة، ينصح بتجنب العملات ذات التضخم المرتفع مثل الليرة التركية
والبيزو الأرجنتيني، وغيرها". (روسيا اليوم)