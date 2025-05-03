شركات أميركية كبرى تطالب ترامب بإعفائها من الرسوم الجمركية

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بعثت علامات تجارية أمريكية كبرى في صنع وبيع الأحذية، برسالة مشتركة إلى لإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية.وحملت الرسالة توقيع العديد من شركات تصنيع الأحذية وتجار التجزئة، بما في ذلك علامات تجارية بارزة مثل أديداس، وكولومبيا، وكروكس، ونايكي، وسكيتشرز، وتومز، وأندر آرمر.وجاء في الرسالة أن شركات الأحذية تواجه تهديدا "وجوديا" بسبب الارتفاع الكبير في التكاليف.وأضافت الرسالة "باعتبارنا من أبرز شركات تصنيع وبيع الأحذية في ، فإننا نطلب منكم إعفاء منتجات الأحذية من الرسوم الجمركية على أساس متبادل".وحذرت الرسالة من أن مئات الشركات معرضة لخطر الإغلاق، وتم تعليق العديد من الطلبات وأن إمدادات الأحذية للمستهلكين الأمريكيين قد تنفد قريبا.وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة أضيفت إلى الضرائب المرتفعة بالفعل المفروضة على منتجات الأحذية، وسيتعين على العديد من شركات الأحذية دفع تعريفات جمركية تتراوح بين 150 بالمئة إلى 220 بالمئة.