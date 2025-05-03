Advertisement

إقتصاد

شركات أميركية كبرى تطالب ترامب بإعفائها من الرسوم الجمركية

Lebanon 24
03-05-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1355350-638818995834461062.jpg
Doc-P-1355350-638818995834461062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعثت علامات تجارية أمريكية كبرى في صنع وبيع الأحذية، برسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية.
Advertisement

وحملت الرسالة توقيع العديد من شركات تصنيع الأحذية وتجار التجزئة، بما في ذلك علامات تجارية بارزة مثل أديداس، وكولومبيا، وكروكس، ونايكي، وسكيتشرز، وتومز، وأندر آرمر.

وجاء في الرسالة أن شركات الأحذية تواجه تهديدا "وجوديا" بسبب الارتفاع الكبير في التكاليف.

وأضافت الرسالة "باعتبارنا من أبرز شركات تصنيع وبيع الأحذية في الولايات المتحدة، فإننا نطلب منكم إعفاء منتجات الأحذية من الرسوم الجمركية على أساس متبادل".

وحذرت الرسالة من أن مئات الشركات معرضة لخطر الإغلاق، وتم تعليق العديد من الطلبات وأن إمدادات الأحذية للمستهلكين الأمريكيين قد تنفد قريبا.

وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة أضيفت إلى الضرائب المرتفعة بالفعل المفروضة على منتجات الأحذية، وسيتعين على العديد من شركات الأحذية الأمريكية دفع تعريفات جمركية تتراوح بين 150 بالمئة إلى 220 بالمئة.
(الاناضول)
مواضيع ذات صلة
شركات أميركية وفيتنامية تطلب من إدارة ترامب تأجيل الرسوم الجمركية المتبادلة على فيتنام
lebanon 24
04/05/2025 10:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: يمكن استخدام دخل الرسوم الجمركية للإعفاء الضريبي
lebanon 24
04/05/2025 10:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب سيعفي شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية
lebanon 24
04/05/2025 10:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: واشنطن تقرّر إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية
lebanon 24
04/05/2025 10:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2025-05-03
15:00 | 2025-05-03
13:00 | 2025-05-03
12:30 | 2025-05-03
09:30 | 2025-05-03
09:19 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24