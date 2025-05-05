الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز وسط تكهنات بإعادة تقييمات نقدية

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تراجع الدولار مرة أخرى اليوم الاثنين، مع امتداد الصعود الكبير في قيمة نظيره إلى دول أخرى، مما أثار تكهنات باستعداد بعض لإجراء عمليات إعادة تقييم للحصول على تنازلات تجارية من .ارتفع الدولار التايواني بأكثر من 3% إلى 29.618 مقابل الدولار الأميركي، معززًا بذلك قفزة قياسية بلغت 4.5% يوم الجمعة، جعلته يصل إلى أعلى مستوى في عامين.ونفى التايواني وجود أي ضغوط من لرفع قيمة بعض العملات الآسيوية في إطار صفقة تجارية، ومع ذلك فإن الأسواق تتأهب لأي تحول محتمل، وفقا لـ" ".