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إقتصاد
الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز وسط تكهنات بإعادة تقييمات نقدية
Lebanon 24
05-05-2025
|
04:28
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تراجع الدولار مرة أخرى اليوم الاثنين، مع امتداد الصعود الكبير في قيمة نظيره
التايواني
إلى دول أخرى، مما أثار تكهنات باستعداد بعض
الدول الآسيوية
لإجراء عمليات إعادة تقييم للحصول على تنازلات تجارية من
الولايات المتحدة
.
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ارتفع الدولار التايواني بأكثر من 3% إلى 29.618 مقابل الدولار الأميركي، معززًا بذلك قفزة قياسية بلغت 4.5% يوم الجمعة، جعلته يصل إلى أعلى مستوى في عامين.
ونفى
البنك المركزي
التايواني وجود أي ضغوط من
البيت الأبيض
لرفع قيمة بعض العملات الآسيوية في إطار صفقة تجارية، ومع ذلك فإن الأسواق تتأهب لأي تحول محتمل، وفقا لـ"
رويترز
".
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