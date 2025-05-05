الميزانية السعودية تُظهِر تراجع الإيرادات النفطية واتساع العجز

Advertisement

أعلنت أن إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 263.616 مليار ، منها 149.8 مليار ريال كإيرادات نفطية.وكشفت البيانات الرسمية عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 58.701 مليار ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس زيادة في حجم الإنفاق العام ضمن خطط لتحفيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن "رؤية 2030".وبلغت قيمة المصروفات في الربع الأول 322.3 مليار ريال.وتسعى السعودية من خلال سياساتها المالية إلى تحقيق توازن بين الإنفاق التنموي وإدارة العجز، مع الاستمرار في دعم القطاعات غير النفطية وتحفيز الاستثمارات، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات والتحديات.وحققت الضرائب على الدخل والمكاسب والأرباح والمكاسب الرأسمالية 6.7 مليار ريال.وسجلت الميزانية السعودية ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% إلى 113.8 مليار ريال، فيما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 18%.وارتفع الإنفاق الحكومي في الربع الأول بنسبة 5% ليبلغ 322.3 مليار ريال مع ارتفاع الإنفاق على التعليم 5% والصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 19%.وحافظ للدولة على رصيده فوق 390 مليار ريال. (العربية)