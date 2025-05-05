تركيا.. وزير المالية يتوقع استمرار انخفاض التضخم

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قال إن استمرار انخفاض التضخم السنوي في أمر إيجابي، وإن الحكومة تتوقع استمرار تراجعه.جاءت تصريحات شيمشك في مقابلة مع قناة تي.جي.آر.تي خبر بعدما أظهرت بيانات التركي الاثنين أن التضخم في تركيا ارتفع بنسبة ثلاثة بالمئة في أبريل ليصل إلى 37.86 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل قليلا من توقعات استطلاع أجرته .وأوضحت البيانات أن أسعار التعليم والإسكان والمطاعم قادت الارتفاع في المعدل السنوي، بينما ساهمت أسعار الملابس والإسكان والنقل في التضخم الشهري.وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل التضخم الشهري كان متوقعا أن يرتفع إلى 3.1 بالمئة في نيسان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير تقلبات سعر الصرف بينما كان من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 38 بالمئة.وبلغ معدل التضخم 2.46 بالمئة على أساس شهري و38.1 بالمئة على أساس سنوي في أذار. (سكاي نيوز)