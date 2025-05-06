الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين بفضل الطلب على الملاذ الآمن

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ارتفعت أسعار إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء إذ أدت المخاوف إزاء خطط الرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، في حين يترقب المستثمرون أيضا اجتماع (البنك المركزي الأميركي) القادم.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3380.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 3389.90 دولار، وفق " ".وقال ييب محلل السوق لدى آي.جي "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في بداية هذا الأسبوع، مع عودة المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلبات المحفظة وسط تجدد المخاوف إزاء رسوم الرئيس الأميركي الجمركية"وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج ، ولكنه لم يخض في تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم.وقال أمس الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه غدا الأربعاء سعيا إلى أدلة حول مسار الفائدة. وأبقى الأميركي سعر الفائدة في نطاق بين 4.25% و4.50% منذ كانون الأول.وقال رونج "أي إشارات على التيسير قد توفر مزيدا من الدعم للذهب، ما يعزز زخمه الصعودي".من المؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير وفقا لتقرير لرويترز يذكر أيضا أن الاجتماع قد يكون الأخير الذي تكون فيه النتيجة محسومة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.وينتعش المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا والذي يمثل تحوطا في مواجهة الاضطرابات السياسية والمالية، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 32.99 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.3% إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 إلى 945.75 دولار.