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إقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين بفضل الطلب على الملاذ الآمن

Lebanon 24
06-05-2025 | 01:10
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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء إذ أدت المخاوف إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، في حين يترقب المستثمرون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) القادم.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3380.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 3389.90 دولار، وفق "رويترز".

وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في بداية هذا الأسبوع، مع عودة المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلبات المحفظة وسط تجدد المخاوف إزاء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية"

وأعلن ترامب يوم الأحد فرض رسوم جمركية 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، ولكنه لم يخض في تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم.

وقال أمس الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول غدا الأربعاء سعيا إلى أدلة حول مسار الفائدة. وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في نطاق بين 4.25% و4.50% منذ كانون الأول.

وقال رونج "أي إشارات على التيسير قد توفر مزيدا من الدعم للذهب، ما يعزز زخمه الصعودي".

من المؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير وفقا لتقرير لرويترز يذكر أيضا أن الاجتماع قد يكون الأخير الذي تكون فيه النتيجة محسومة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وينتعش المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا والذي يمثل تحوطا في مواجهة الاضطرابات السياسية والمالية، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 32.99 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.3% إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 إلى 945.75 دولار.
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