النفط يصعد بعد انخفاضه لأدنى مستوى في 4 سنوات في الجلسة السابقة

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ارتفعت أسعار قليلاً اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات في الجلسة السابقة، وذلك بفعل قرار أوبك+ تسريع زيادات الإنتاج، ما أثار مخاوف من فائض في المعروض في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب.وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 60.33 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 10 سنتات إلى 57.23 دولار للبرميل.وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ شباط 2021 عند التسوية أمس الاثنين، وفقا لـ" ".