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إقتصاد

إرتفاع أسهم شركة "هوغو بوس"

Lebanon 24
06-05-2025 | 06:54
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قفزت أسهم شركة التجزئة الألمانية للأزياء الفاخرة "هوغو بوس" بنحو 9 بالمئة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض في مبيعات الربع الأول كان أقل حدة مما توقعته الأسواق، كما أكدت توقعاتها للعام بأكمله على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي والتعرفات الجمركية.
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وكشفت هوغو بوس، عن تراجع بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي في صافي دخلها للمساهمين في الربع الأول إلى 35 مليون يورو أيّ 39.7 مليون دولار. (سكاي نيوز)
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