إرتفاع أسهم شركة "هوغو بوس"

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قفزت أسهم شركة التجزئة للأزياء الفاخرة " بوس" بنحو 9 بالمئة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض في مبيعات الربع الأول كان أقل حدة مما توقعته الأسواق، كما أكدت توقعاتها للعام بأكمله على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي والتعرفات الجمركية.وكشفت هوغو بوس، عن تراجع بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي في دخلها للمساهمين في الربع الأول إلى 35 مليون أيّ 39.7 مليون دولار. (سكاي نيوز)