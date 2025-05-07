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إقتصاد

إرتفاع أسعار العملات المشفرة بعد رغبة أميركا والصين بإجراء محادثات تجاريّة

Lebanon 24
07-05-2025 | 08:52
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ارتفعت قيمة بيتكوين بالتزامن مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وارتفاع الدولار، بعد أنباء عن رغبة الولايات المتحدة والصين بإجراء محادثات تجارية.
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وتجاوزت قيمة أكبر الأصول الرقمية 97500 دولار بزيادة 3.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت قيمة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنحو 4.2%، قبل أن تقلص المكاسب إلى 2.61%. (العربية)
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