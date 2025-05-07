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إقتصاد

4.4 مليار دولار أرباح نوفو نورديسك الدنماركية بالربع الأول

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:00
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ارتفعت إيرادات وأرباح الربع الأول لشركة نوفو نورديسك الدنماركية للأدوية في 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
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وأعلنت الشركة الأربعاء، أن أرباحها بلغت 29 مليار كرونة (4.4 مليار دولار) أو 6.53 كرونة للسهم بزيادة نسبتها 14.2 بالمئة، مقابل 25.4 مليار كرونة أو 5.68 كرونة للسهم العام الماضي.

وارتفعت عائدات نوفو نورديسك في الربع الأول بواقع 19.5 بالمئة إلى 78 مليار كرونة (حوالي 11.9 مليار دولار) من 65 مليار كرونة العام الماضي.

كما زاد الربح التشغيلي بنسبة 22 بالمئة ليبلغ 38.8 مليار كرونة دنماركية (حوالي 5.9 مليار دولار) .

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بنمو مبيعات أدوية السكري والسمنة، حيث ارتفعت مبيعات أدوية السمنة مثل Wegovy وSaxenda بنسبة 67 بالمئة لتصل إلى 18.4 مليار كرونة دانمركية، بينما زادت مبيعات أدوية GLP-1 للسكري بنسبة 13 بالمئة .
(سكاي نيوز)
 
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