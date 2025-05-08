اتفاق تجاري يدفع "وول ستريت" للارتفاع

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شهدت " " موجة من الإقبال على المخاطرة يوم الخميس، عقب إعلان الرئيس الأميركي السابق عن اتفاق تجاري مع المتحدة وتلميحه إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية المفروضة على ، إذا ما سارت المحادثات معها بشكل جيد.هذا الإعلان ساهم في ارتفاع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.5%، مدفوعًا بمكاسب واسعة النطاق، خصوصًا لدى الشركات الحساسة للاقتصاد.في المقابل، تراجعت الملاذات الآمنة مثل الأميركية والذهب وبعض العملات، ما يعكس تحوّل المزاج العام نحو الأصول ذات العائد الأعلى.وأشاد بـ"إطار العمل التجاري" الجديد مع ، واصفًا إياه بـ"الإنجاز الكبير"، مع تأكيده أن المفاوضات مع الصين قد تفضي إلى نتائج إيجابية وتنازلات من . (بلومبرغ)