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إقتصاد

اتفاق تجاري يدفع "وول ستريت" للارتفاع

Lebanon 24
08-05-2025 | 15:16
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شهدت "وول ستريت" موجة من الإقبال على المخاطرة يوم الخميس، عقب إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة وتلميحه إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، إذا ما سارت المحادثات معها بشكل جيد.
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هذا الإعلان ساهم في ارتفاع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.5%، مدفوعًا بمكاسب واسعة النطاق، خصوصًا لدى الشركات الحساسة للاقتصاد.

في المقابل، تراجعت الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة الأميركية والذهب وبعض العملات، ما يعكس تحوّل المزاج العام نحو الأصول ذات العائد الأعلى.

وأشاد ترامب بـ"إطار العمل التجاري" الجديد مع لندن، واصفًا إياه بـ"الإنجاز الكبير"، مع تأكيده أن المفاوضات مع الصين قد تفضي إلى نتائج إيجابية وتنازلات من بكين. (بلومبرغ)
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