شركة "أي.إيه.جي" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"

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ذكرت مصادر مطلعة أن "أي.إيه.جي" للخطوط الجوية "بريتش إيروايز" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة .وأضافت المصادر، أن شركة جنرال إلكتريك سوف تتولى توريد محركات الطائرات.وارتفع سهم بنسبة 5 بالمئة خلال تعاملات ، في ظل ارتفاع أوسع نطاقا للأسهم بعد أن أعلن الرئيس الأميركي أنه من الممكن تخفيف الرسوم الجمركية على إذا ما جرت المحادثات بين الجانبين بشكل جيّد. (سكاي نيوز)