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إقتصاد

شركة "أي.إيه.جي" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"

Lebanon 24
09-05-2025 | 09:23
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ذكرت مصادر مطلعة أن "أي.إيه.جي" الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة بوينغ 787 دريملاينر.
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وأضافت المصادر، أن شركة جنرال إلكتريك سوف تتولى توريد محركات الطائرات.

وارتفع سهم بوينغ بنسبة 5 بالمئة خلال تعاملات بورصة وول ستريت، في ظل ارتفاع أوسع نطاقا للأسهم بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه من الممكن تخفيف الرسوم الجمركية على الصين إذا ما جرت المحادثات بين الجانبين بشكل جيّد. (سكاي نيوز)
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