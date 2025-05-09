28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شركة "أي.إيه.جي" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"
Lebanon 24
09-05-2025
|
09:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مصادر مطلعة أن "أي.إيه.جي"
الشركة الأم
للخطوط الجوية
البريطانية
"بريتش إيروايز" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة
بوينغ 787 دريملاينر
.
Advertisement
وأضافت المصادر، أن شركة جنرال إلكتريك سوف تتولى توريد محركات الطائرات.
وارتفع سهم
بوينغ
بنسبة 5 بالمئة خلال تعاملات
بورصة وول ستريت
، في ظل ارتفاع أوسع نطاقا للأسهم بعد أن أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه من الممكن تخفيف الرسوم الجمركية على
الصين
إذا ما جرت المحادثات بين الجانبين بشكل جيّد. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تقارير أميركية: طائرة "بوينغ" كانت مخصصة لشركة طيران صينية تعود إلى سياتل بسبب منع السلطات الصينية الشراء من "بوينغ"
Lebanon 24
تقارير أميركية: طائرة "بوينغ" كانت مخصصة لشركة طيران صينية تعود إلى سياتل بسبب منع السلطات الصينية الشراء من "بوينغ"
09/05/2025 18:05:18
09/05/2025 18:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 10 مليارات دولار.. "آي إيه جي" تقترب من صفقة لشراء طائرات
Lebanon 24
بقيمة 10 مليارات دولار.. "آي إيه جي" تقترب من صفقة لشراء طائرات
09/05/2025 18:05:18
09/05/2025 18:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "جي بي مورجان": أميركا تقف أمام ركود محتمل بنسبة 60%
Lebanon 24
شركة "جي بي مورجان": أميركا تقف أمام ركود محتمل بنسبة 60%
09/05/2025 18:05:18
09/05/2025 18:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"تشات جي بي تي" تحت النيران.. فضيحة تشهيرية تهز "أوبن إيه آي"
Lebanon 24
"تشات جي بي تي" تحت النيران.. فضيحة تشهيرية تهز "أوبن إيه آي"
09/05/2025 18:05:18
09/05/2025 18:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
واردات الصين من النفط ترتفع 7.5 بالمئة على أساس سنويّ
Lebanon 24
واردات الصين من النفط ترتفع 7.5 بالمئة على أساس سنويّ
10:48 | 2025-05-09
09/05/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
Lebanon 24
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
08:45 | 2025-05-09
09/05/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بداية من هذا التاريخ... شركة طيران أوروبية تُطلق رحلات إلى سوريا
Lebanon 24
بداية من هذا التاريخ... شركة طيران أوروبية تُطلق رحلات إلى سوريا
08:38 | 2025-05-09
09/05/2025 08:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئات الإقتصادية زارت حاكم مصرف لبنان والبحث تركز على التعافي المالي
Lebanon 24
الهيئات الإقتصادية زارت حاكم مصرف لبنان والبحث تركز على التعافي المالي
08:15 | 2025-05-09
09/05/2025 08:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حوار إستراتيجي للوزير صدي حول قطاع المياه مع المنظمات الدولية
Lebanon 24
حوار إستراتيجي للوزير صدي حول قطاع المياه مع المنظمات الدولية
08:09 | 2025-05-09
09/05/2025 08:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نانسي عجرم تضحك في عزاء زوج كارول سماحة.. فيديو يُعرضها للانتقادات شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
نانسي عجرم تضحك في عزاء زوج كارول سماحة.. فيديو يُعرضها للانتقادات شاهدوا ماذا حصل
23:47 | 2025-05-08
08/05/2025 11:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. مايا دياب تشعل المسرح برقصها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. مايا دياب تشعل المسرح برقصها (فيديو)
11:25 | 2025-05-08
08/05/2025 11:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنت تستحق كل الحب".. هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بصورة خاصة معه
Lebanon 24
"أنت تستحق كل الحب".. هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بصورة خاصة معه
13:00 | 2025-05-08
08/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
Lebanon 24
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
04:55 | 2025-05-09
09/05/2025 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
05:33 | 2025-05-09
09/05/2025 05:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:48 | 2025-05-09
واردات الصين من النفط ترتفع 7.5 بالمئة على أساس سنويّ
08:45 | 2025-05-09
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
08:38 | 2025-05-09
بداية من هذا التاريخ... شركة طيران أوروبية تُطلق رحلات إلى سوريا
08:15 | 2025-05-09
الهيئات الإقتصادية زارت حاكم مصرف لبنان والبحث تركز على التعافي المالي
08:09 | 2025-05-09
حوار إستراتيجي للوزير صدي حول قطاع المياه مع المنظمات الدولية
07:19 | 2025-05-09
بيان من وزارة المالية.. إليكم مضمونه
فيديو
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
09/05/2025 18:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
13:24 | 2025-05-08
09/05/2025 18:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
12:19 | 2025-05-08
09/05/2025 18:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24