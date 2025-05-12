الذهب أول الضحايا.. اتفاق أميركي صيني يشعل الأسواق

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ومن المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ "بحلول 14 ايار"، بحسب البيان. اتفقت والصين على تعليق جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها الطرفان منذ أطلق الرئيس الأميركي حربه التجارية ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لمدة 90 يوما، بحسب بيان مشترك.ومن المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ "بحلول 14 ايار"، بحسب البيان.

وقال الأميركي للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية المضادة ستنخفض 115 بالمئة.



وأظهرت حسابات مبنية على بيان لوزارة التجارة أن الرسوم على السلع الأميركية ستكون 10% مع تعليق رسوم إضافية نسبتها 24 بالمئة لمدة أولية 90 يوما وإلغاء رسوم إضافية 91%.



كما قررت خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية من 125% إلى 10% لمدة 90 يوما.



وعلى أثره ارتفعت أسهم بورصة بأكثر من 3 في المئة بعد الإعلان. وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية حيث ارتفع بنحو 900 نقطة، كما كسب مؤشر ناسداك نحو 600 نقطة.