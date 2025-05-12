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إقتصاد
الذهب أول الضحايا.. اتفاق أميركي صيني يشعل الأسواق
Lebanon 24
12-05-2025
|
04:01
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اتفقت
الولايات المتحدة
والصين على تعليق جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها الطرفان منذ أطلق الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حربه التجارية ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لمدة 90 يوما، بحسب بيان مشترك.
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ومن المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ "بحلول 14 ايار"، بحسب البيان.
وقال
وزير الخزانة
الأميركي
سكوت بيسنت
للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في
جنيف
إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية المضادة ستنخفض 115 بالمئة.
وأظهرت حسابات مبنية على بيان لوزارة التجارة
الصينية
أن الرسوم على السلع الأميركية ستكون 10% مع تعليق رسوم إضافية نسبتها 24 بالمئة لمدة أولية 90 يوما وإلغاء رسوم إضافية 91%.
كما قررت
الصين
خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية من 125% إلى 10% لمدة 90 يوما.
وعلى أثره ارتفعت أسهم بورصة
هونغ كونغ
بأكثر من 3 في المئة بعد الإعلان. وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية حيث ارتفع
داو جونز
بنحو 900 نقطة، كما كسب مؤشر ناسداك نحو 600 نقطة.
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