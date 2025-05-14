بدعم انحسار المخاوف التجارية ونزول الدولار.. استقرار أسعار النفط

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استقرت أسعار قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مدعومة باتفاق بين والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما ونزول الدولار.وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.15% إلى 66.53 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.11% إلى 63.60 دولار.وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5% في الجلسة السابقة.