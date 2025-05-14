Advertisement

إقتصاد

بدعم انحسار المخاوف التجارية ونزول الدولار.. استقرار أسعار النفط

Lebanon 24
14-05-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1360131-638828127980074876.jpeg
Doc-P-1360131-638828127980074876.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مدعومة باتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما ونزول الدولار.
Advertisement

وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.15% إلى 66.53 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.11% إلى 63.60 دولار.

وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5% في الجلسة السابقة.
مواضيع ذات صلة
هبوط أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب جراء الحرب التجارية
lebanon 24
14/05/2025 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تستقر مع تقييم الأسواق آثار الحرب التجارية
lebanon 24
14/05/2025 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تهبط مجددًا بفعل مخاوف الركود جراء حرب تجارية عالمية
lebanon 24
14/05/2025 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض أسعار الذهب وسط انحسار التوترات التجارية
lebanon 24
14/05/2025 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:28 | 2025-05-14
02:01 | 2025-05-14
01:45 | 2025-05-14
23:00 | 2025-05-13
16:58 | 2025-05-13
16:36 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24