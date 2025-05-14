أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025

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أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول " " على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على عند 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وهو ما يتوافق مع التقييمات السابقة.وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن من المتوقع أن يحافظ هذا النمو القوي على زخمه في عام 2026، مع توقع لزيادة مماثلة تبلغ حوالي 1.3 مليون برميل يومياً.وقالت أوبك إن اتفاق التجارة بين أميركا والصين لمدة 90 يوما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقيات أكثر استدامة ومن المرجح أن يدعم تدفقات التجارة. (سكاي نيوز)