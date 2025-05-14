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إقتصاد
في ليلة واحدة.. 10 أشخاص ربحوا 84 مليار دولار!
Lebanon 24
14-05-2025
|
09:34
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مع انتعاش أسواق الأسهم على خلفية هدوء التوترات التجارية، ربح 10 مليارديرات أكثر من 83.7 مليار دولار من
الثروة
.
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وتصدر الشريك المؤسس لشركة "ميتا"
مارك زوكربيرغ
، قائمة الرابحين، بعد أن ارتفعت ثروته بقيمة 16.1 مليار دولار، مكنته من تقليص الفارق مع صاحب الوصافة في القائمة،
جيف بيزوس
، مؤسس "أمازون"، والذي زادت ثروته 14.3 مليار دولار.
وبالطبع فإن أي تحرك بسيط في سوق الأسهم يظهر أثرا كبيرا على ثروة أغنى شخص في العالم، ومؤسس "
تسلا
"،
إيلون ماسك
، والذي زادت ثروته بقيمة 14.5 مليار دولار.
وسيطر مليارديرات التكنولوجيا على القائمة، باستثناء 3 مقاعد، كان أبرزها ملياردير السلع الفاخرة الفرنسي، وأغنى شخص في
أوروبا
،
برنارد أرنو
، والذي ربح 7.1 مليار دولار.
كذلك، أضاف الهنديان موكيش أمباني وغواتام أداني، بسبب الهدنة بين
الهند
وباكستان، 4.42 مليار دولار، و5.31 مليار دولار، إلى ثروتهما على التوالي.
وضمت القائمة مليارديرات شركات التكنولوجيا من "Dell"، و"إنفيديا"، و"
أوراكل
"، و"ألفابيت". (العربية)
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