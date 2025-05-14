في ليلة واحدة.. 10 أشخاص ربحوا 84 مليار دولار!

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مع انتعاش أسواق الأسهم على خلفية هدوء التوترات التجارية، ربح 10 مليارديرات أكثر من 83.7 مليار دولار من .وتصدر الشريك المؤسس لشركة "ميتا" ، قائمة الرابحين، بعد أن ارتفعت ثروته بقيمة 16.1 مليار دولار، مكنته من تقليص الفارق مع صاحب الوصافة في القائمة، ، مؤسس "أمازون"، والذي زادت ثروته 14.3 مليار دولار.وبالطبع فإن أي تحرك بسيط في سوق الأسهم يظهر أثرا كبيرا على ثروة أغنى شخص في العالم، ومؤسس " "، ، والذي زادت ثروته بقيمة 14.5 مليار دولار.وسيطر مليارديرات التكنولوجيا على القائمة، باستثناء 3 مقاعد، كان أبرزها ملياردير السلع الفاخرة الفرنسي، وأغنى شخص في ، ، والذي ربح 7.1 مليار دولار.