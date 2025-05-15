أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر

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تراجعت أسعار اليوم الخميس لأدنى مستوى في أكثر من شهر، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في بحثا عن مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3153.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 نيسان في وقت سابق من الجلسة.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 3156.90 دولار، نقلاً عن وكالة " ".