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إقتصاد

اقتصاد اليابان ينكمش

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:29
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أظهرت بيانات نشرت الجمعة انكماش الاقتصاد الياباني 0.7 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي، مما يعكس هشاشة التعافي الذي يواجه الآن تهديدا من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.
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وجاء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكبر بكثير من متوسط توقعات السوق بانكماش بواقع 0.2 بالمئة.

وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد 0.2 بالمئة مقارنة بتوقعات السوق بانكماش نسبته 0.1 بالمئة. (سكاي نيوز)
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