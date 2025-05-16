Advertisement

إقتصاد

"كوالكوم تكنولوجيز" تختار أبوظبي لإنشاء مركز هندسي عالمي متطور

Lebanon 24
16-05-2025 | 14:38
A-
A+
Doc-P-1361472-638830286141736749.png
Doc-P-1361472-638830286141736749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "كوالكوم تكنولوجيز" عن خططها لإنشاء مركز هندسي عالمي متطور في أبوظبي، والذي سيركز على تطوير تقنيات الجيل القادم من إنترنت الأشياء الصناعي والذكاء الاصطناعي وحلول مراكز البيانات.
Advertisement
 
ويعتبر المركز الجديد في أبوظبي أحدث مراكز كوالكوم الهندسية العالمية، ويأتي إطلاقه في إطار جهود الشركة لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على قدرات الاتصال والحوسبة والذكاء الاصطناعي عالية الأداء والموفر للطاقة في نفس الوقت.

وسيدعم مركز كوالكوم الهندسي المبادرات الاستراتيجية في أبوظبي، وذلك من خلال تعاونه مع الشركات المحلية والعالمية التي تتخذ من الإمارة مقرا لها.

وسيعزز المركز القدرات الهندسية العالمية لأبوظبي ودولة الإمارات لتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والتنقل الذكي.


وبهذا الشأن، قال كريستيانو أمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: "يسرّنا الإعلان عن خططنا لإنشاء مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي، في إطار مساهمتنا لتعزيز الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات والمنطقة. 

وسيعمل المركز الهندسي الجديد على تطوير أفضل حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي، وتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية واستحداث فرص العمل. ونتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار ودولة الإمارات في تعزيز المنظومة التكنولوجية."

ومن جهته، قالبدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: " يُجسّد افتتاح مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي رؤية الإمارة الطموحة في قيادة صناعات المستقبل، والمدعومة بتطبيقات مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الاستراتيجية. ومن خلال منظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والقدرات البحثية رفيعة المستوى، والبيئة الجاذبة لألمع العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كمحور عالمي للابتكار الصناعي، ووجهة مفضّلة للاستثمارات والشركات العالمية الرائدة مثل كوالكوم."
مواضيع ذات صلة
مصر توقع اتفاقا مع "موانئ أبوظبي" لإنشاء منطقة لوجستية وصناعية ببورسعيد
lebanon 24
17/05/2025 00:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "Nvidia" تستعيد المركز 2 عالمياً
lebanon 24
17/05/2025 00:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كولومبيا: انضممنا إلى مبادرة "الحزام والطريق" وأسعى إلى أن تكون بلادي مركزاً للعالم
lebanon 24
17/05/2025 00:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر أعلنت فوز كل من جهاد باسيل بمركز مختار معراب وجوزف نصور بمركز مختار طبرجا ويعقوب مراد بمركز مختار مرادية
lebanon 24
17/05/2025 00:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:10 | 2025-05-16
10:24 | 2025-05-16
10:16 | 2025-05-16
08:47 | 2025-05-16
08:08 | 2025-05-16
05:50 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24