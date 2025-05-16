"كوالكوم تكنولوجيز" تختار أبوظبي لإنشاء مركز هندسي عالمي متطور

أعلنت شركة " تكنولوجيز" عن خططها لإنشاء مركز هندسي عالمي متطور في ، والذي سيركز على تطوير تقنيات من الأشياء الصناعي والذكاء الاصطناعي وحلول مراكز البيانات.

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ويعتبر المركز الجديد في أبوظبي أحدث مراكز كوالكوم الهندسية العالمية، ويأتي إطلاقه في إطار جهود الشركة لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على قدرات الاتصال والحوسبة والذكاء الاصطناعي عالية الأداء والموفر للطاقة في نفس الوقت.



وسيدعم مركز كوالكوم الهندسي المبادرات الاستراتيجية في أبوظبي، وذلك من خلال تعاونه مع الشركات المحلية والعالمية التي تتخذ من الإمارة مقرا لها.



وسيعزز المركز القدرات الهندسية العالمية لأبوظبي ودولة لتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والتنقل الذكي.





وبهذا الشأن، قال كريستيانو أمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: "يسرّنا الإعلان عن خططنا لإنشاء مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي، في إطار مساهمتنا لتعزيز الابتكار التكنولوجي في والمنطقة.



وسيعمل المركز الهندسي الجديد على تطوير أفضل حلول وإنترنت الأشياء الصناعي، وتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية واستحداث فرص العمل. ونتطلع إلى العمل مع ودولة الإمارات في تعزيز المنظومة التكنولوجية."



ومن جهته، قالبدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب : " يُجسّد افتتاح مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي رؤية الإمارة الطموحة في قيادة صناعات ، والمدعومة بتطبيقات مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الاستراتيجية. ومن خلال منظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والقدرات البحثية رفيعة المستوى، والبيئة الجاذبة لألمع العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كمحور عالمي للابتكار الصناعي، ووجهة مفضّلة للاستثمارات والشركات العالمية الرائدة مثل كوالكوم."