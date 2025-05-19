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إقتصاد
كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
Lebanon 24
19-05-2025
|
00:59
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علّقت
كندا
مؤقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على
الولايات المتحدة
، ونفى وزير المال
فرنسوا فيليب
شامبان
يوم الأحد
تقارير تحدثت عن رفعها كاملة.
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فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي
مارك كارني
رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية.
وانتخب
كارني
في 28 نيسان على خلفية تعهده مواجهة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
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