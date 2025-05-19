كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة

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علّقت مؤقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على ، ونفى وزير المال شامبان تقارير تحدثت عن رفعها كاملة.فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية.وانتخب في 28 نيسان على خلفية تعهده مواجهة الرئيس الأميركي .