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إقتصاد

"بدلاً من إسرائيل".. مصر تبحث استيراد الغاز من هذه الدولة العربية

Lebanon 24
19-05-2025 | 14:00
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كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن مصر تدرس بشكل جدي إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من قطر بدلاً من إسرائيل، في خطوة قد تشكّل ضربة قوية للقطاع الإسرائيلي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
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ووفقًا للتقرير، جاء ذلك خلال زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الدوحة، حيث ناقش مع نظيره القطري إمكانية توقيع عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من قطر إلى مصر، وذلك رغم استمرار تل أبيب في تصدير كميات متزايدة من الغاز إلى القاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الإعلام العبري إلى أن قطر، باعتبارها قوة كبرى في سوق الغاز العالمي، رفعت من حجم استثماراتها في قطاع الطاقة بمصر خلال الأعوام الماضية، وتملك حاليًا امتيازات للتنقيب في سبع مناطق مختلفة في البحرين المتوسط والأحمر.

وأكد بيان صادر عن وزارة البترول المصرية أن اللقاء مع الجانب القطري تطرق أيضًا إلى تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وسبل دعم التعاون في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز، إضافة إلى عرض فرص استثمارية جديدة في مجالات النفط والبتروكيماويات. (روسيا اليوم)
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