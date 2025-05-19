"بدلاً من إسرائيل".. مصر تبحث استيراد الغاز من هذه الدولة العربية

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كشفت القناة 14 أن مصر تدرس بشكل جدي إمكانية استيراد الطبيعي من قطر بدلاً من ، في خطوة قد تشكّل ضربة قوية للقطاع ، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.ووفقًا للتقرير، جاء ذلك خلال زيارة وزير البترول المصري إلى ، حيث ناقش مع نظيره إمكانية توقيع عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من قطر إلى مصر، وذلك رغم استمرار في تصدير كميات متزايدة من الغاز إلى خلال السنوات الأخيرة.وأشار الإعلام إلى أن قطر، باعتبارها قوة كبرى في سوق الغاز العالمي، رفعت من حجم استثماراتها في قطاع الطاقة بمصر خلال الأعوام الماضية، وتملك حاليًا امتيازات للتنقيب في سبع مناطق مختلفة في المتوسط والأحمر.وأكد بيان صادر عن أن اللقاء مع الجانب القطري تطرق أيضًا إلى تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وسبل دعم التعاون في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز، إضافة إلى عرض فرص استثمارية جديدة في مجالات والبتروكيماويات. (روسيا اليوم)