ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع

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صعدت أسعار اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في ، حيث يناقش مشروعا شاملا للضرائب.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3293.98 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 أيار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3295.80 دولار، وفق وكالة " ".وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.