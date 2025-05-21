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إقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع

Lebanon 24
21-05-2025 | 01:24
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صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3293.98 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 أيار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3295.80 دولار، وفق وكالة "رويترز".

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.
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