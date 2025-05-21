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إقتصاد

صعود قياسي للعملات المشفرة.. وبيتكوين تصل لمستويات جديدة

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:59
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ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، لتتجاوز البيتكوين مستوى 109 آلاف دولار وسط تفاؤل المستثمرين بمستقبل البيئة التنظيمية للقطاع، وزيادة استثمارات الشركات الأميركية به.

وصعدت البيتكوين بنسبة 2.35% إلى 109140.11 دولار في تمام الساعة 07:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست أعلى مستوى خلال تداولات اليوم عند 109500 دولار.
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وقفزت الإيثريوم -ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية- بنسبة 3.58% إلى 2578.96 دولار، وارتفعت الريبل 2% إلى 2.4035 دولار.

وزادت عملة دوج كوين المدعومة من "إيلون ماسك" بنسبة 3.39% إلى 23.39 سنت، وصعدت عملة "ترامب" الرمزية بنسبة 12.85% إلى 14.91 دولار.
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