Advertisement

إقتصاد

للمرة الاولى.. بيتكوين تسجل هذا الرقم

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1364119-638834946030653560.png
Doc-P-1364119-638834946030653560.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قفزت عملة "بتكوين" فوق مستوى 110 آلاف دولار للمرة الأولى، متجهة نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، مع تزايد التفاؤل بين المتداولين بشأن آفاق العملة المشفّرة الأكبر قيمة.
Advertisement

ارتفعت "بتكوين" بنسبة وصلت إلى 2.2% خلال تداولات آسيا المبكرة يوم الخميس، مسجلة 110,707 دولارات، قبل أن تقلص مكاسبها، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

يغذي هذا الصعود موجة من التفاؤل، بعد إحراز تقدم في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن مشروع قانون خاص بالعملات المستقرة، ما عزز الآمال بتحقيق وضوح تنظيمي أكبر لشركات الأصول المشفرة.

كما أسهم الطلب المتزايد من شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، التي راكمت ما يزيد عن 50 مليار دولار من العملة المشفرة إلى جانب مؤسسات أخرى تقوم بتخزين العملة، في تعزيز الارتفاعات. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يسجّل هذا السعر الجديد
lebanon 24
22/05/2025 15:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولا إلى 90 دولة
lebanon 24
22/05/2025 15:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر نسب الإقتراع.. هذا ما سجّلته الأرقام
lebanon 24
22/05/2025 15:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنكليزي
lebanon 24
22/05/2025 15:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:03 | 2025-05-22
06:16 | 2025-05-22
06:11 | 2025-05-22
03:54 | 2025-05-22
02:37 | 2025-05-22
02:30 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24