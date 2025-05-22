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إقتصاد

الديون الأميركية تضغط على "وول ستريت" وتهوي بالأسواق الآسيوية

Lebanon 24
22-05-2025 | 03:54
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تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، متأثرة بالهبوط الحاد في "وول ستريت"، وسط ضغوط من سوق سندات الخزانة الأميركية ومخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الدين العام الأميركي.
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وسجّل مؤشر "نيكي 225" الياباني تراجعًا بنسبة 0.8% ليغلق عند 36,988.36 نقطة، فيما هبط مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.5% إلى 23,711.58 نقطة. وفي المقابل، شهد مؤشر "شنغهاي المركب" ارتفاعًا طفيفًا بأقل من 0.1% ليصل إلى 3,387.58 نقطة.

أما في أستراليا، فانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" بنسبة 0.5% ليغلق عند 8,348.10 نقطة، وتراجع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% إلى 2,591.95 نقطة.

وجاءت هذه التراجعات بعد أن أغلقت الأسواق الأميركية، أمس الأربعاء، على انخفاضات حادة عقب إعلان نتائج مزاد سندات الخزانة لأجل 20 عامًا، والتي عززت القلق بشأن عبء الديون الأميركي المتفاقم.

فقد هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.6% ليصل إلى 5,844.61 نقطة، مسجلاً ثاني تراجع يومي على التوالي، فيما تراجع "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.9% إلى 41,860.44 نقطة، وانخفض "ناسداك المركب" بنسبة 1.4% إلى 18,872.64 نقطة.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى 143.25 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1434 دولار. (روسيا اليوم)
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