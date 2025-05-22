تراجع حاد... هذا ما سجلته أرباح "لينوفو"

أعلنت ، أكبر شركة عالمياً في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، يوم الخميس عن تسجيل انخفاض في أرباح الربع الرابع بنسبة 64%، متجاوزًا بذلك توقعات الخبراء، وذلك بسبب انخفاض غير نقدي في قيمة شهادات خيارات شراء الأسهم.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات أن إيرادات لينوفو خلال الربع المنتهي في 31 آذار بلغت 16.98 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت عند 15.6 مليار دولار.

مع ذلك، سجل أرباح مالكي الشركة 90 مليون دولار فقط، وهو أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين التي وصلت إلى 225.8 مليون دولار.

وفي أيار الماضي، أطلقت لينوفو أول أجهزة كمبيوتر شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ، ثم طرحتها في الأسواق الخارجية في أيلول.

كما دمجت الشركة تقنيات من شركة ديب سيك الصينية الناشئة، التي تميزت بنموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، في أجهزتها الشخصية واللوحية.

وعقب إعلان النتائج، تراجعت أسهم لينوفو المدرجة في بورصة بنسبة 2.08%، مع انخفاض إجمالي بلغ 1.69% منذ بداية العام.