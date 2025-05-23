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إقتصاد

ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوياته

Lebanon 24
23-05-2025 | 00:58
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أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي في اليابان تسارع إلى 3.5% خلال شهر نيسان، مدعوماً جزئياً بارتفاع أسعار الأرز، في الوقت الذي يدرس فيه البنك المركزي الياباني تعليق رفع معدلات الفائدة لتقييم أثر الرسوم الجمركية الأميركية.
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وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة، لشهر أبريل بذلك مستوى أعلى من التوقعات البالغة 3.4%، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت وكالة  رويترز آراءهم، ووصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023.

وارتفع معدل التضخم العام في اليابان بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى الذي سجله خلال الشهر السابق، ليبقى أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات.

وأعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، عن عزمه رفع معدلات الفائدة في ضوء اتجاهات الأسعار، مشيراً أيضاً إلى ضرورة مراقبة آثار الرسوم الجمركية الأمريكية عن كثب. (CNBC)
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