ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوياته

Advertisement

أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي في تسارع إلى 3.5% خلال شهر نيسان، مدعوماً جزئياً بارتفاع أسعار ، في الوقت الذي يدرس فيه تعليق رفع معدلات الفائدة لتقييم أثر الرسوم الجمركية الأميركية.وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة، لشهر أبريل بذلك مستوى أعلى من التوقعات البالغة 3.4%، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت وكالة آراءهم، ووصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023.وارتفع معدل التضخم العام في اليابان بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى الذي سجله خلال الشهر السابق، ليبقى أعلى من هدف البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات.وأعلن محافظ بنك اليابان، ، عن عزمه رفع معدلات الفائدة في ضوء اتجاهات الأسعار، مشيراً أيضاً إلى ضرورة مراقبة آثار الرسوم الجمركية عن كثب. (CNBC)