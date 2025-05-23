24
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوياته
Lebanon 24
23-05-2025
|
00:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي في
اليابان
تسارع إلى 3.5% خلال شهر نيسان، مدعوماً جزئياً بارتفاع أسعار
الأرز
، في الوقت الذي يدرس فيه
البنك المركزي الياباني
تعليق رفع معدلات الفائدة لتقييم أثر الرسوم الجمركية الأميركية.
Advertisement
وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة، لشهر أبريل بذلك مستوى أعلى من التوقعات البالغة 3.4%، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت وكالة
رويترز
آراءهم، ووصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023.
وارتفع معدل التضخم العام في اليابان بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى الذي سجله خلال الشهر السابق، ليبقى أعلى من هدف
بنك اليابان
البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات.
وأعلن محافظ بنك اليابان،
كازو أويدا
، عن عزمه رفع معدلات الفائدة في ضوء اتجاهات الأسعار، مشيراً أيضاً إلى ضرورة مراقبة آثار الرسوم الجمركية
الأمريكية
عن كثب. (CNBC)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوياته خلال 15 شهراً
Lebanon 24
ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوياته خلال 15 شهراً
23/05/2025 10:18:30
23/05/2025 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع
23/05/2025 10:18:30
23/05/2025 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار ومخاوف مالية أميركية
Lebanon 24
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار ومخاوف مالية أميركية
23/05/2025 10:18:30
23/05/2025 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان من بينها؟ إليكم أعلى 5 بلدان عربية بمعدل جمال النساء!
Lebanon 24
لبنان من بينها؟ إليكم أعلى 5 بلدان عربية بمعدل جمال النساء!
23/05/2025 10:18:30
23/05/2025 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل سيُسدد اللبنانيون قروضهم السكنية مرتين؟
Lebanon 24
هل سيُسدد اللبنانيون قروضهم السكنية مرتين؟
02:45 | 2025-05-23
23/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:09 | 2025-05-23
23/05/2025 02:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
البيتكوين عند قمة جديدة.. هذه آخر أسعار العملات الرقمية
Lebanon 24
البيتكوين عند قمة جديدة.. هذه آخر أسعار العملات الرقمية
02:03 | 2025-05-23
23/05/2025 02:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
النهاية والفوضى المالية تقترب.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
النهاية والفوضى المالية تقترب.. هذا ما سيحصل
01:35 | 2025-05-23
23/05/2025 01:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار الذهب.. ماذا عن المعادن النفيسة؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار الذهب.. ماذا عن المعادن النفيسة؟
00:06 | 2025-05-23
23/05/2025 12:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
03:43 | 2025-05-22
22/05/2025 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
10:45 | 2025-05-22
22/05/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
09:18 | 2025-05-22
22/05/2025 09:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
08:56 | 2025-05-22
22/05/2025 08:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:45 | 2025-05-23
هل سيُسدد اللبنانيون قروضهم السكنية مرتين؟
02:09 | 2025-05-23
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:03 | 2025-05-23
البيتكوين عند قمة جديدة.. هذه آخر أسعار العملات الرقمية
01:35 | 2025-05-23
النهاية والفوضى المالية تقترب.. هذا ما سيحصل
00:06 | 2025-05-23
ارتفاع في أسعار الذهب.. ماذا عن المعادن النفيسة؟
23:00 | 2025-05-22
تراجع حاد... هذا ما سجلته أرباح "لينوفو"
فيديو
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
23/05/2025 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
23/05/2025 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
02:00 | 2025-05-23
23/05/2025 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24