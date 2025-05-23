21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تصعيد تجاري محتمل.. ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية باهظة
Lebanon 24
23-05-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على
الاتحاد الأوروبي
اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في ظل تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين على حد تعبيره.
Advertisement
وقال
ترامب
إن التعامل مع الاتحاد
الأوروبي
صعب وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء" لذا اقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكتلة الأوروبية اعتبارا من الأول من حزيران 2025.
وكتب ترامب في منشور في منصة "تروث سوشيال" اليوم الجمعة: "الاتحاد الأوروبي، الذي أنشئ في المقام الأول لاستغلال
الولايات المتحدة
في الشؤون التجارية، كان من الصعب جدا التعامل معه. مفاوضاتنا معهم لا تسفر عن أي نتيجة! لذا أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 حزيران 2025. ولن تفرض أي رسوم جمركية إذا صنع المنتج في الولايات المتحدة".
ويبدي ترامب استياءه من جمود المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يصر على خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، رغم إصرار الرئيس الأميركي على الحفاظ على رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات.
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تسعى لاتفاق تجاري مع ترامب لتجنب الرسوم الجمركية الأميركيّة
Lebanon 24
بريطانيا تسعى لاتفاق تجاري مع ترامب لتجنب الرسوم الجمركية الأميركيّة
24/05/2025 03:48:18
24/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50%
Lebanon 24
ترامب يهدد الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50%
24/05/2025 03:48:18
24/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أعلى إذا ألحقا ضررا بالاقتصاد الأميركي
Lebanon 24
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أعلى إذا ألحقا ضررا بالاقتصاد الأميركي
24/05/2025 03:48:18
24/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم ترامب الجمركية: هل تكون مقدمة لحرب عالمية تجارية ؟
Lebanon 24
رسوم ترامب الجمركية: هل تكون مقدمة لحرب عالمية تجارية ؟
24/05/2025 03:48:18
24/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أفضل 10 عملات مشفرة للاستثمار الآن.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
أفضل 10 عملات مشفرة للاستثمار الآن.. تعرفوا إليها
16:00 | 2025-05-23
23/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التصدير يبدأ قريبًا... تركيا تنهي ربط خط أنابيب الغاز مع سوريا
Lebanon 24
التصدير يبدأ قريبًا... تركيا تنهي ربط خط أنابيب الغاز مع سوريا
14:00 | 2025-05-23
23/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه
Lebanon 24
جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه
10:05 | 2025-05-23
23/05/2025 10:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد ترامب برسوم مرتفعة يهز الأسواق... الأسهم الأوروبية تتراجع بقوة
Lebanon 24
تهديد ترامب برسوم مرتفعة يهز الأسواق... الأسهم الأوروبية تتراجع بقوة
09:25 | 2025-05-23
23/05/2025 09:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد برلماني جورجي في غرفة طرابلس : تعزيز التعاون وبحث فرص الإستثمار
Lebanon 24
وفد برلماني جورجي في غرفة طرابلس : تعزيز التعاون وبحث فرص الإستثمار
08:43 | 2025-05-23
23/05/2025 08:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
Lebanon 24
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
01:47 | 2025-05-23
23/05/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
Lebanon 24
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
05:45 | 2025-05-23
23/05/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
05:23 | 2025-05-23
23/05/2025 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
14:50 | 2025-05-23
23/05/2025 02:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة حادثة الديشونية.. قرار مهم لادارات المدارس
Lebanon 24
بعد ضجة حادثة الديشونية.. قرار مهم لادارات المدارس
02:15 | 2025-05-23
23/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-05-23
أفضل 10 عملات مشفرة للاستثمار الآن.. تعرفوا إليها
14:00 | 2025-05-23
التصدير يبدأ قريبًا... تركيا تنهي ربط خط أنابيب الغاز مع سوريا
10:05 | 2025-05-23
جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه
09:25 | 2025-05-23
تهديد ترامب برسوم مرتفعة يهز الأسواق... الأسهم الأوروبية تتراجع بقوة
08:43 | 2025-05-23
وفد برلماني جورجي في غرفة طرابلس : تعزيز التعاون وبحث فرص الإستثمار
08:36 | 2025-05-23
في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا... ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!
فيديو
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
24/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
24/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
02:00 | 2025-05-23
24/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24