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إقتصاد

تصعيد تجاري محتمل.. ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية باهظة

Lebanon 24
23-05-2025 | 16:00
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هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في ظل تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين على حد تعبيره.
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وقال ترامب إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء" لذا اقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكتلة الأوروبية اعتبارا من الأول من حزيران 2025.


وكتب ترامب في منشور في منصة "تروث سوشيال" اليوم الجمعة: "الاتحاد الأوروبي، الذي أنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جدا التعامل معه. مفاوضاتنا معهم لا تسفر عن أي نتيجة! لذا أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 حزيران 2025. ولن تفرض أي رسوم جمركية إذا صنع المنتج في الولايات المتحدة".


ويبدي ترامب استياءه من جمود المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يصر على خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، رغم إصرار الرئيس الأميركي على الحفاظ على رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات.
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