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إقتصاد
النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج "أوبك+"
Lebanon 24
24-05-2025
|
02:49
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ارتفعت أسعار
النفط
في جلسة الجمعة قبل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام وسط قلق المستثمرين حيال أحدث جولة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران، إلا أن الخام سجل خسارة أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع بضغط زيادة الإمدادات المتوقع من مجموعة "
أوبك
+" وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.54% لتصل عند التسوية إلى 64.78 دولار للبرميل، فيما هبطت 0.9% خلال الأسبوع.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 33 سنتًا أو 0.54% إلى 61.53 دولار، في حين انخفضت 0.7% خلال الأسبوع.
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