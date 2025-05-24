23
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إندونيسيا تخفض أسعار النقل والكهرباء لتحفيز الاستهلاك
Lebanon 24
24-05-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم
إندونيسيا
خفض تكاليف النقل والكهرباء، وتقديم حوافز إضافية خلال شهري يونيو ويوليو، في إطار جهودها لتعزيز إنفاق الأسر وإنعاش النمو الاقتصادي.
Advertisement
ذكرت وزارة تنسيق
الشؤون الاقتصادية
، في بيان صدر يوم السبت، أن الحكومة ستقدم خصومات على تذاكر القطارات والطائرات والعبّارات خلال فترة العطلة المدرسية، إلى جانب تخفيضات على رسوم الطرق السريعة، تستهدف نحو 110 ملايين سائق.
كما ستخفض الحكومة فواتير الكهرباء بنسبة 50% لما يصل إلى 79.3 مليون أسرة، مع زيادة مخصصات الدعم الغذائي الأساسي لصالح 18.3 مليون أسرة. ومن المقرر أيضاً تقديم زيادات في الأجور للعاملين الذين يقل دخلهم الشهري عن 3.5 مليون روبية (215 دولاراً)، بالإضافة إلى صرف دعم إضافي للمعلمين المتعاقدين. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
ترامب: يجب أن نخفّض أسعار الفائدة
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نخفّض أسعار الفائدة
24/05/2025 20:15:42
24/05/2025 20:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: تخفيض أسعار الدواء بشكل شبه فوري في أميركا بنسبة تترواح بين 30% و80%
Lebanon 24
ترامب: تخفيض أسعار الدواء بشكل شبه فوري في أميركا بنسبة تترواح بين 30% و80%
24/05/2025 20:15:42
24/05/2025 20:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: الوقت مثالي لخفض أسعار الفائدة وأنصح جيروم باول بفعل ذلك
Lebanon 24
ترمب: الوقت مثالي لخفض أسعار الفائدة وأنصح جيروم باول بفعل ذلك
24/05/2025 20:15:42
24/05/2025 20:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب تخفيض أسعار الفائدة أكثر
Lebanon 24
ترامب: يجب تخفيض أسعار الفائدة أكثر
24/05/2025 20:15:42
24/05/2025 20:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صادرات مصر تقفز 27.4%
Lebanon 24
صادرات مصر تقفز 27.4%
11:10 | 2025-05-24
24/05/2025 11:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تسابق الزمن لتحقيق 50% من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة بحلول 2030
Lebanon 24
السعودية تسابق الزمن لتحقيق 50% من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة بحلول 2030
09:07 | 2025-05-24
24/05/2025 09:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في فرنسا.. 80 مهنة تعاني على صعيد اليد العاملة
Lebanon 24
في فرنسا.. 80 مهنة تعاني على صعيد اليد العاملة
05:15 | 2025-05-24
24/05/2025 05:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط: مضاعفة الاقتصاد ليست أمرا مستحيلا
Lebanon 24
البساط: مضاعفة الاقتصاد ليست أمرا مستحيلا
03:34 | 2025-05-24
24/05/2025 03:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج "أوبك+"
Lebanon 24
النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج "أوبك+"
02:49 | 2025-05-24
24/05/2025 02:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
14:50 | 2025-05-23
23/05/2025 02:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور حكم بسجن بطل "حريم السلطان" التركي الشهير.. هذه تهمته
Lebanon 24
صدور حكم بسجن بطل "حريم السلطان" التركي الشهير.. هذه تهمته
02:30 | 2025-05-24
24/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
24/05/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الغياب.. باسم ياخور يعود إلى سوريا في زيارة مُفاجئة (صور)
Lebanon 24
بعد سنوات من الغياب.. باسم ياخور يعود إلى سوريا في زيارة مُفاجئة (صور)
00:00 | 2025-05-24
24/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ في الطريق الجديدة.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
إشكالٌ في الطريق الجديدة.. ماذا حصل هناك؟
16:18 | 2025-05-23
23/05/2025 04:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:10 | 2025-05-24
صادرات مصر تقفز 27.4%
09:07 | 2025-05-24
السعودية تسابق الزمن لتحقيق 50% من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة بحلول 2030
05:15 | 2025-05-24
في فرنسا.. 80 مهنة تعاني على صعيد اليد العاملة
03:34 | 2025-05-24
البساط: مضاعفة الاقتصاد ليست أمرا مستحيلا
02:49 | 2025-05-24
النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج "أوبك+"
23:00 | 2025-05-23
بـ500 مليون إسترليني.. هذه الشركة تشتري صحيفة "التليغراف"
فيديو
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
24/05/2025 20:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
24/05/2025 20:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
24/05/2025 20:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24