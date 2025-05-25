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إقتصاد
مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى أميركا
Lebanon 24
25-05-2025
|
04:55
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تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى
الولايات المتحدة
الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق"، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك.
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تصريحات المسؤول تأتي قبل ساعات من انطلاق فعاليات
منتدى الأعمال
المصري الأميركي المنعقد في
القاهرة
يومي الأحد والاثنين. وكان
أعلن رئيس الوزراء
المصري
مصطفى مدبولي
، مطلع
مايو
الحالي، أن المنتدى يهدف لجذب الشركات الأميركية العملاقة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وكانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة
المصرية
والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. (بلومبرغ)
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