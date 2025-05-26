الذهب يتراجع مع تمديد ترامب لمهلة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

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تراجعت أسعار من أعلى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الإثنين، بعد أن حدد الرئيس الأميركي يوم التاسع من موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع ، ملغيًا تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% اعتبارًا من الأول من حزيران.وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3339.13 دولارًا للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتسجّل 3337.40 دولارًا للأونصة، وفقا لـ" ".وتراجع ، عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد ، ووافق على تمديد المهلة النهائية للمحادثات التجارية حتى التاسع من تموز، بعدما صرّحت رئيسة بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوقت "للتوصل إلى اتفاق جيد".