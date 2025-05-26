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إقتصاد

الذهب يتراجع مع تمديد ترامب لمهلة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
26-05-2025 | 02:31
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تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الإثنين، بعد أن حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم التاسع من تموز موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ملغيًا تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% اعتبارًا من الأول من حزيران.
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وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3339.13 دولارًا للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتسجّل 3337.40 دولارًا للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع ترامب يوم الأحد، عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة النهائية للمحادثات التجارية حتى التاسع من تموز، بعدما صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوقت "للتوصل إلى اتفاق جيد".
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