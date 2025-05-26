قرار من ترامب يتسبب بارتفاع في أسعار النفط

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وتم تداول فوق 65 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بالتزامن مع صعود أسواق الأسهم. ارتفعت أسعار بينما تُقيّم السوق تقلص التوترات التجارية، بعد أن قال إنّه سيمدّد الموعد النهائي لزيادة الرسوم الجمركية على .وتم تداول فوق 65 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بالتزامن مع صعود أسواق الأسهم.

بالتوازي، أجل قرار التوصل إلى اتفاق تجاري حتى 9 بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة ، . وكان قد هدد، يوم الجمعة، بفرض رسوم بنسبة 50% على التكتل اعتباراً من 1 حزيران.



وظل النفط تحت الضغط منذ منتصف كانون الثاني بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها والإجراءات الانتقامية، ما أثر على توقعات الطلب. (بلومبرغ)