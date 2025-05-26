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إقتصاد
قرار من ترامب يتسبب بارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
26-05-2025
|
09:51
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ارتفعت أسعار
النفط
بينما تُقيّم السوق
آفاق
تقلص التوترات التجارية، بعد أن قال
الرئيس دونالد ترامب
إنّه سيمدّد الموعد النهائي لزيادة الرسوم الجمركية على
الاتحاد الأوروبي
.
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وتم تداول
خام برنت
فوق 65 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بالتزامن مع صعود أسواق الأسهم.
بالتوازي، أجل
ترامب
قرار التوصل إلى اتفاق تجاري حتى 9
تموز
بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة
المفوضية الأوروبية
،
أورسولا فون دير لاين
. وكان قد هدد، يوم الجمعة، بفرض رسوم بنسبة 50% على التكتل اعتباراً من 1 حزيران.
وظل النفط تحت الضغط منذ منتصف كانون الثاني بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها
ترمب
والإجراءات الانتقامية، ما أثر على توقعات الطلب. (بلومبرغ)
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