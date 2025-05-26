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إقتصاد

قرار من ترامب يتسبب بارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:51
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ارتفعت أسعار النفط بينما تُقيّم السوق آفاق تقلص التوترات التجارية، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنّه سيمدّد الموعد النهائي لزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.
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وتم تداول خام برنت فوق 65 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بالتزامن مع صعود أسواق الأسهم.
 
بالتوازي، أجل ترامب قرار التوصل إلى اتفاق تجاري حتى 9 تموز بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. وكان قد هدد، يوم الجمعة، بفرض رسوم بنسبة 50% على التكتل اعتباراً من 1 حزيران.

وظل النفط تحت الضغط منذ منتصف كانون الثاني بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب والإجراءات الانتقامية، ما أثر على توقعات الطلب. (بلومبرغ)

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