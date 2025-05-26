غرامات مالية ومصادرة المركبات.. السعودية تلاحق مخالفي أنظمة الحج

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أكدت بدء تطبيق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف على كل من يثبت تورطه في نقل أشخاص يحملون تأشيرات زيارة إلى أو المشاعر المقدسة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر ذي وحتى نهاية اليوم من ذي الحجة.وأوضحت الوزارة أن العقوبة تشمل أيضاً مصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا ثبت أن مالكها كان الناقل أو شارك أو تواطأ في عملية النقل، وذلك بقرار من المحكمة المختصة.ودعت الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بتعليمات وأنظمة الحج، التي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك في أجواء آمنة ومطمئنة.كما حثّت على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، ، ، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي مناطق ، وذلك بحسب ما أوردته "واس". (العربية)