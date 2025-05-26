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إقتصاد

غرامات مالية ومصادرة المركبات.. السعودية تلاحق مخالفي أنظمة الحج

Lebanon 24
26-05-2025 | 23:00
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أكدت وزارة الداخلية السعودية بدء تطبيق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يثبت تورطه في نقل أشخاص يحملون تأشيرات زيارة إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة.
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وأوضحت الوزارة أن العقوبة تشمل أيضاً مصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا ثبت أن مالكها كان الناقل أو شارك أو تواطأ في عملية النقل، وذلك بقرار من المحكمة المختصة.

ودعت الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بتعليمات وأنظمة الحج، التي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك في أجواء آمنة ومطمئنة.

كما حثّت على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس". (العربية)
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