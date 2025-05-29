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إقتصاد
العجز في التجارة الخارجية لتركيا يتسع في نيسان
Lebanon 24
29-05-2025
|
05:22
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس اتساع العجز في التجارة الخارجية لتركيا 22.3 بالمئة في نيسان على أساس سنوي إلى 12.09 مليار دولار.
ووفقا للبيانات الصادرة عن
معهد الإحصاء
التركي
فقد ارتفعت الصادرات 7.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 20.80 مليار دولار، فيما زادت الواردات 12.7 بالمئة إلى 32.89 مليار دولار في نيسان.
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