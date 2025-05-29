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إقتصاد

العجز في التجارة الخارجية ‏لتركيا يتسع في نيسان

Lebanon 24
29-05-2025 | 05:22
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس اتساع العجز في التجارة الخارجية ‏لتركيا 22.3 بالمئة في نيسان على أساس سنوي إلى 12.09 ‏مليار دولار.

ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي فقد ارتفعت ‏الصادرات 7.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 20.80 مليار دولار، فيما ‏زادت الواردات 12.7 بالمئة إلى 32.89 مليار دولار في نيسان.
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