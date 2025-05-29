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إقتصاد

انخفض بشكل كبير... كم بلغ سعر البيتكوين؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 13:08
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تراجع سعر بيتكوين دون 107 آلاف دولار وسولانا تهبط دون 170 دولاراً.
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