"المركزي" الإماراتي يفرض غرامة مالية كبيرة على شركة صرافة... ما السبب؟

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ووفق بيان صحافي صدر اليوم، جاءت هذه العقوبة بعد نتائج عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي على الشركة، والتي أظهرت وجود إخفاقات جسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب مخالفات في التشريعات ذات الصلة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفق "وام".